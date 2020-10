Topman Akzo: ’Het vet is weg, nu de spieren trainen’

Thierry Vanlancker (AkzoNobel) haalde zowaar een van zijn twee doelen. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - Verfproducent AkzoNobel beloofde zijn aandeelhouders in 2017 gouden bergen, om maar uit handen van rivaal PPG te blijven. Dat de lat achteraf gezien te hoog werd gelegd, daar tilt topman Thierry Vanlancker niet zwaar aan. Zelfs niet nu in het onverwacht sterke derde kwartaal van 2020 zowaar een van de twee doelstellingen is gehaald.