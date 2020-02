ABN Amro schikt in zaak hypotheekrente

De overeenkomst draait om zogeheten euribor-hypotheken, afgesloten in de periode van 2005 tot 2009. Dat zijn variabele hypotheken waarbij de rente meebeweegt met de rente (euribor) die banken elkaar onderling berekenen. Een groep klanten vond dat ABN Amro ten onrechte de renteopslag voor die leningen had verhoogd, waardoor ze te veel geld kwijt waren.

Terugbetalen

ABN Amro belooft nu ruim 62 procent van de opslagverhogingen in 2009 en 2012 terug te betalen aan klanten. Volgens ABN Amro komen veel mensen met zo’n euribor-hypotheek in aanmerking voor die vergoeding. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, heeft de bank niet aangegeven.

In eerdere rechtszaken werden de ontevreden klanten in het gelijk gesteld, maar ABN Amro behaalde in hoger beroep een overwinning bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat een beoordeling door het gerechtshof moest worden overgedaan.