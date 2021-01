Belastingdienst bijt in Zwitsers stof bij Hoge Raad

De Belastingdienst vroeg in 2015 aan de Zwitserse bank UBS informatie over hun Nederlandse rekeninghouders. Diverse Zwitserse en Nederlandse kranten, waaronder ook De Telegraaf, berichtten destijds over dat ’groepsverzoek’.

Boete

Een jaar later besluit een Nederlandse vrouw, die eerder een geheime rekening bij UBS aanhield, om haar verzwegen vermogen alsnog op te biechten aan de fiscus. Zij vraagt daarbij om gebruik te maken van de inkeerregeling, waardoor de ’zwartspaarboete’ (soms wel 300%) in principe aanzienlijk lager zou moeten uitvallen. Maar nee, de vrouw krijgt een naheffing en hoge boete opgelegd, zonder dat er rekening wordt gehouden met haar vrijwillige aangifte.

De Belastingdienst stelt zich namelijk op het standpunt dat de zwartspaarder ook via de krantenberichten over het onderzoek in Zwitserland had kunnen weten dat haar geheime rekening vroeg of laat in het vizier van de inspecteur zou komen. Van een vrijwillige inkeer was dus geen sprake, stelt de fiscus.

Streep doorheen

Daar haalt de Hoge Raad nu een streep doorheen. De vrouw had haar rekening bij UBS in 2014 al opgeheven en viel daardoor buiten het groepsverzoek van de Belastingdienst. Haar rekening zou dus ook niet door UBS gemeld worden aan de Nederlandse Belastingdienst. Dat er krantenberichten over het groepsverzoek waren verschenen, doet daar niks aan af, aldus de Hoge Raad.

Frank Schut, de in Zwitserland gevestigde advocaat van betrokken inkeerder, is tevreden met de uitspraak van de Hoge Raad. „De fiscus heeft klanten van Zwitserse banken destijds in een fanatieke stelling uitgesloten van deelname aan de inkeerregeling. Daar zijn wij tegen in verzet gekomen, en met succes”, aldus Schut.

Een woordvoerder van de Belastingdienst laat in een reactie weten „de uitspraak over deze individuele zaak te bestuderen”. De inkeerregeling werd in 2018 afgeschaft.