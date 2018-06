De kracht van intelligentie

Als het aan SingularityU The Netherlands ligt, combineren we al deze exponentiële technologieën om de wereldproblemen op te lossen: “Technology for good.” Nemen robots ons werk over? Slaan we ons brein straks deels op in de cloud? Gaan we richting onsterfelijkheid? Wonen we straks op Mars? Als we sommige sprekers en grondleggers van Singularity University in de VS moeten geloven, gaat het die kant op. Voor de nuchtere Hollander klinkt het wellicht nog wat zweverig of ver van mijn bed.

Toch is het dat niet, zegt Maarten den Braber, een van de oprichters van SingularityU The Netherlands. “Maar laat ik het meteen nuanceren. Wij roepen niet: technologie lost alles op! Of: robots nemen ons werk over! Technologie kan een middel zijn om de grote vraagstukken van deze tijd op te lossen, mits goed geïmplementeerd. Robots zullen een deel van ons werk overnemen, maar tegelijkertijd zullen er ook banen worden gecreëerd die nu nog niet bestaan.” Den Braber vervolgt: “Het mooie van het gedachtegoed van SU is ten eerste dat er bruggen worden geslagen tussen verschillende technologieën. Je kunt alles over 3D-printen leren, maar op een ge- geven moment bereik je een punt dat je daar alles over weet. Het wordt pas echt interessant als je 3D-printen gaat combineren met eHealth. Of nanotechnologie met fabricage. Bij SingularityU NL brengen we alles bij elkaar. Door je niet blind te staren op één onderwerp of expertise, maar constant de convergentie te zoeken en te blijven nadenken, ontstaan innovaties.”

Innovatie

Buiten de box denken, dus. Den Braber: “Daar komt het wel op neer. Als je een schoolklas kinderen vraagstukken over de wereldproblematiek voorlegt, krijg je andere antwoorden dan van een club C-level beslissers. In Nieuw-Zeeland zijn stripboeken over ex- ponentiële technologieën ontwikkeld, om scholieren te stimuleren daarover na te denken. Innovatie komt immers vaak van buitenaf, uit een onverwachte hoek.” Een goed voorbeeld is de XPRIZE Foundation, een initiatief van een van de Amerikaanse oprichters van SU, Peter Diamandis. Een organisatie die financiële steun biedt voor grote ideeën en jaarlijks prijsvragen uitschrijft. Bij een oproep om een oplossing te verzinnen voor de vervuilde oceaan na een olieramp, kwam een tattooshop met een van de beste ideeën uit de bus. Den Braber: “Het doel van SingularityU NL is om inzicht te verschaffen in de technologieën en om deze voor iedereen toegankelijk te maken. Of je nu zelfstandig ondernemer bent of in dienst werkt; iedereen die geïnteresseerd is, moet handvatten kunnen krijgen om de technologieën te gebruiken. Op die manier ho- pen we op een sneeuwbaleffect en willen we een community van doeners creëren. Want uiteindelijk is het streven ‘technology for good’: techniek inzetten, niet alleen om je eigen bedrijf daarmee beter te maken, maar vooral om de grote wereldproblemen, de Global Grand Challenges, op te lossen.”

Volgens Den Braber verschilt de Nederlandse manier van denken enigszins met die van Silicon Valley. “In de VS richten ze zich enorm op de technologie, met de gedachte dat als die eenmaal is ontwikkeld, de op- lossing in zicht is. Maar met alleen technologie los je niks op als deze niet goed wordt geïmplementeerd. Je kunt prachtige zorgrobots of zelfmeet-apps ontwikkelen, maar als ziekenhuizen ze buiten de deur houden, of als bepaalde apps niet worden vergoed, dan wordt er niets opgelost. Implementatie is iets waar we in Nederland in voorlopen vergeleken met de VS. Neem het eHealth-project van FocusCura, medicatiebegeleiding op afstand, waarbij cliënten via een iPad contact hebben met de wijkverpleegkundige. In Nederland is dit al goed geïmplementeerd. De Amerikanen zijn nog naarstig op zoek naar expertise om zulke processen goed te implementeren.”

Hoe zit het dan met voorspellingen over onsterfelijkheid of robots die de mensheid voorbijstreven? “De toekomst voorspellen blijft lastig”, erkent Den Braber. “Met name Ray Kurzweil, futuroloog en grondlegger van Singularity University, heeft bepaalde ideeën over onsterfelijkheid die niet per se overeenkomen met het gedachtegoed dat SU uitdraagt. Ouderdom begrijpen en onderzoeken is iets anders dan daadwerkelijk onsterfelijk worden.”

“Persoonlijk acht ik het waarschijnlijker dat robots ons verder gaan ondersteunen bij ons werk. Denk aan de Watson van IBM, een supercomputer die vragen kan interpreteren en afwegingen kan maken. Robots en computers worden steeds intuïtiever en intelligenter en zijn bovendien te trainen, waardoor ze steeds slimmer worden. In theorie zou je een soort supermens kunnen creëren. Ik denk niet dat robots de boel gaan overnemen, maar we gaan wel richting een heel nieuw ecosysteem. Zoals CEO van Singularity University Rob Nail zei: ‘My 4 year old son is never gonna learn how to drive a car’. Dat geloof ik meteen, tegen die tijd hebben we al lang zelfrijdende auto’s.”

Dat robots ons werk overnemen, moeten we volgens Den Braber anders zien. “Uiteraard zullen er banen of beroepen verdwijnen, maar door diezelfde techniek worden ook heel veel banen gecreëerd die nog niet bestaan. In 2008 bestonden er nog geen apps. Bedenk eens hoeveel mensen wereldwijd inmiddels leven van een heel ecosysteem dat er toen nog niet was. Bij SU zeggen we niet: vervang die arts maar door een robot, die is slimmer. Maar we vragen ons af: hoe kunnen we robots inzetten om de zorg nog beter te maken en artsen te ondersteunen?”

Kansen voor mkb

Wat dat betreft bieden de technologieën grote kansen voor het bedrijfsleven. Den Braber: “Ook voor het mkb. Een bouwbedrijf kan volledig nieuwe takken binnen de organisatie opzetten, als de directeur zich ervan bewust is dat stalen onderdelen ook kunnen worden geprint met 3D-printers die staal kunnen printen. Een schoorsteenveger kan met een ladder het dak op, maar hij zou ook een drone het vooronderzoek kunnen laten uitvoeren. Onderhoud voor windturbines op zee: je kunt er met een boot naartoe varen, of je stuurt een drone en weet direct dat je er misschien de komende drie maanden nog niet naartoe hoeft. Dat scheelt tijd en geld, die je kunt inzetten voor andere zaken. Sommigen zullen ver weg willen blijven van alles wat nieuw is, maar ik denk dat er veel bedrijven zijn die het naar zich toe zullen trekken en ermee aan de slag gaan. Daarom willen we al het actuele gedachtegoed voor iedereen toegankelijk maken.”

“Met SingularityU The Netherlands willen we direct voor iedereen toegankelijk zijn. De innovatie-hub in Eindhoven is daarom een plek waar je technologie aan den lijve kunt ondervinden. Praat met robots, of speel virtuele games. Ik kan je honderd keer vertellen wat virtual reality is, maar dat is niet hetzelfde als het ervaren. Ook is het een plek voor kleinere events tot 100 bezoekers. Iedereen kan erheen, we kijken nu nog naar een ideale openingsstructuur.”

Focus

Volgens Den Braber richt SingularityU NL zich op alle Global Grand Challenges, maar de focus in de innovatie-hub ligt op vier gebieden: food, water, mo- bility en health. “Dat zijn de vier expertises waarvan we zeker weten dat Nederland wereldwijd vooroploopt. Ons land is sterk in regio’s: health in de regio Eindhoven/Nijmegen, water in Noord-Nederland, creatieven in Amsterdam, enzovoorts. Overal in het land willen we zoeken naar regiopartners. Dat de innovatie-hub nu in Eindhoven staat, is omdat regio Brainport/Eindhoven duidelijk van zich liet spreken en we ergens wilden beginnen. Maar het is slechts een startpunt.”

