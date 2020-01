American Airlines daalt op lager Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen geopend. Net als in Azië en Europa zijn beleggers in New York gespitst op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus dat zich steeds verder verspreidt. Daarnaast gaat de aandacht uit naar een reeks bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de ECB. De centrale bank uit Frankfurt hield de renteniveaus onveranderd zoals verwacht.