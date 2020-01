Wall Street houdt schade beperkt

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden donderdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Beleggers in New York waren gespitst op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus dat zich steeds verder verspreidt. Verder ging de aandacht uit naar een reeks bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).