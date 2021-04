Premium Binnenland

Verdachte (48) moord op militair: politie probeert mij moord in schoenen te schuiven

Voor Hala E. (48) is het wel duidelijk: de politie zag haar vanaf de eerste dag als de dader en probeert haar een moord in de schoenen te schuiven die ze niet heeft gepleegd. In de rechtbank van Assen herhaalde Hala E. het donderdag meermalen: de politie had een scenario in gedachten en zocht alleen...