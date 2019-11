Aston Martin: vraag naar auto's blijft broos

Aston Martin is een van de sponsoren van Max Verstappen. Ⓒ AFP

Londen - De Britse fabrikant van luxe auto's Aston Martin waarschuwde bij zijn kwartaalupdate dat de vraag naar auto's zwak blijft. Dat is vooral het geval in Europa en het Verenigd Koninkrijk. De auto's van Aston Martin, die bekend staan als de favoriete bolides van geheim agent James Bond, rollen dit jaar in mindere aantallen uit de showrooms, verwacht de autoproducent.