De magische 50% retracement

Eenderde en tweederde De Fibonacci getallenreeks, ook wel konijnenrij genoemd, begint met 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 55 etc, meer getallen hoeft u niet te onthouden. Ziet u het verband tussen de getallen zoals opgeschreven door de Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci? Er zijn heel wat onderlinge verhoudingen tussen de getallen, waarvan 0,38 (getal gedeeld door het tweede opvolgende getal) en 0,618 (getal gedeeld door het opvolgende getal) de bekendste zijn. Maar ook 1,618 is een bekende, velen kennen het als phi, het is de Gulden Snede van Fibonacci. Ik zal niet in detail treden maar de praktische uitwerking van de Gulden Snede zou ik de 1/3 -2/3 verhouding willen noemen. Let straks maar eens op de voorbeelden, waar wordt aangetoond dat een totale lengte van iets netjes is onder te verdelen in een stuk, gelijk aan 1/3 van het totaal en een stuk gelijk aan 2/3 van het totaal. Op een koersgrafiek vindt u dit bijvoorbeeld terug als 38,2% (1/3) en 61,8% (2/3) retracements. Maar thans wat voorbeelden buiten de financiële wereld.

Natuurlijk Fibonacci

Tijdens workshops en presentaties noem ik steevast het voorbeeld van het gedroogde blad. Als u een blad in een dik boek droogt en vervolgens het blad leeg klopt (weet u nog van de vroegere biologielessen), dan blijven de nerven over. Een hoofdnerf die over gaat in twee volgende nerven, dan drie, dan vijf, dan acht om te eindigen in wellicht vijfenvijftig haarnerven.

Ook in bloemen komt u de Fibo reeks tegen. Wist u dat een lelie en iris 3 blaadjes hebben? En een boterbloem 5, een jakobskruiskruid 8 en een aster 21?

Geloof het of geloof het niet maar de 1-1-2-3-5-8… structuur vindt u zelfs op de stamboom van een mannetjesbij. En wist u dat de buitenschil van een banaan 5 vlakken heeft? Kortom, de natuur om ons heen is doorspekt met Fibo.

Kunstig Fibonacci

Vele kunstenaars maken (onbewust) gebruik van de Gulden Snede. Kennelijk is de 1/3-2/3 verhouding een van onze oerinstincten, altijd maar onbewust aanwezig. Dit past overigens wel bij mijn aanname dat de Fiboreeks en de bijbehorende verhoudingen een overlevingsstructuur behelst om als massa voort te kunnen voortbestaan.

Goed, terug naar de kunst. In de Gotische stijl zien we de 1/3-2/3 verhouding heel sterk terugkomen, kijk maar eens naar de ramen van Gotische kerken, De Mona Lisa zit boordevol Gouden Snede rechthoeken teneinde de schoonheid, symmetrie en eeuwige roem te waarborgen. Wat had u gedacht van ons muziekstelsel, bestaande uit 8 natuurlijke tonen (inderdaad do, re, mi….) aangevuld met een vijftal chromatische tonen, ofwel halve toonsafstanden. Daarom bestaat een tonenreeks op een piano uit 13 toetsen, 8 witte en 5 zwarte. O ja, en de notenbalk bestaat uit 5 lijnen, ook een Fibogetal.

Fibonacci pop

De mens heeft altijd wel interesse getoond in en onderzoek gedaan naar de Gulden Snede, ofwel de 1/3-2/3 verhouding zoals eerder genoemd. Ook onderzoek bij de mens zelf en dat heeft tot verbluffende resultaten geleid. U bent een wandelende Fibonacci pop, ik zal de elementen in vogelvlucht opnoemen, u mag zelf alles nakijken en nameten.

Een normaal lichaam heeft 5 ledematen met 5 vingers aan elke hand en 5 tenen aan elke voet. Over hand gesproken, wist u dat de lengte van uw hand 1/3 deel is van uw onderarm (2/3)? Diezelfde onderarm plus hand is weer 2/3 ten opzichte van de bovenarm. Hand, onderarm en bovenarm zijn 3 stukken. Elke vinger, uitgezonderd de duim, bestaat uit 3 stukken, koontjes genaamd. Nog een meting voor u: op welke plek, verhoudingsgewijs, bevindt uw navel zich? Juist, op 2/3 van uw lichaamslengte, van onderaf gemeten.

Uw gezicht zit boordevol Fibo verhoudingen, waarbij de afstand tussen de ogen, de breedte van de kaak, de afstand tussen neus en mond en ga zo maar door in onderlinge verhoudingen staan, althans als het om de ideale lijnen gaat. Zou Robert Schumacher dit allemaal weten?

De 50% retracement

Maar hoe zit het nu met de vermeende 50% retracement dat helemaal geen Fibonacci verhoudingsgetal is? Welnu, uit onderzoek is gebleken dat er een duidelijke tendens zichtbaar is in het koersverloop van diverse ‘assets’ om een specifieke richting te vervolgen nadat er een 50% retracement is geweest. Anders gezegd, twee stappen voorwaarts gevolgd door een stap terug, die telgang is kennelijk onbewust aanwezig in het brein van de massa. Ook zou er een bewering valide zijn vanuit de Dow Theory dat beursindices veelal de helft van de voorliggende beweging ‘retracen’. Ook hier dus eerst de helft corrigeren om daarna de weg omhoog te vervolgen in geval van een uptrend. Dat is de reden waarom in de Fibonacci toolkit de 50% retracement is toegevoegd tussen de 38,2% en 61,8% niveaus.

AEX van 506 naar 538

Ter illustratie van de 50% retracement toon ik de weekgrafiek van de AEX waar onlangs gebodemd is op afgerond 506, gelijk aan een 50% retracement van de rally van 476 naar 538. Ik heb de Fibo’s gemeten tussen de twee recente kantelpunten zoals aangegeven door mijn groene steunlijn en rode weerstandlijn. Van 476 naar 538 is de actiebeweging (twee stappen) van de bulls, gevolgd door een reactiebeweging (een stap) naar 506 door de beren. Daarna namen de bulls het heft weer in handen door noordwaarts op te stomen, ofwel de trend te vervolgen met 538 als eerste koersdoel. U ziet, als de actiebeweging bekend is, kun je naar de toekomst toe aangeven waar de markt normaal gesproken kan gaan bodemen. Het is bijna voorspellen.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.