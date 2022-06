Premium Het beste van De Telegraaf

ANWB: vakantieganger met pech krijgt niet altijd huurauto, trein achter de hand

Door Klaartje Bax

Amsterdam - In de zomer met een kokende motor stranden langs de Route du Soleil of de Deutsche Autobahn is een enorme domper op de vakantievreugde. Prijs je gelukkig als je een goede reisverzekering hebt afgesloten, want dan wordt er vervangend vervoer geregeld. Maar wie denkt dat de koffers zo te kunnen overladen in een strakke huurbak kan weleens bedrogen uitkomen.