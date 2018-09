Robotisering grond voor ontslag

Om een werknemer te kunnen ontslaan moet een werkgever een ‘redelijke grond’ hebben. In de wet staan acht redenen op grond waarvan ontslag mogelijk is. Eén van die redenen is bedrijfseconomische omstandigheden. Onder deze ontslaggrond valt ontslag wegens technologische veranderingen.

Op deze grond kunnen de productiemedewerkers worden ontslagen. De werkgever moet wel aantonen dat de robot nodig is voor een doelmatige bedrijfsvoering en dat de arbeidsplaatsen hierdoor vervallen. Ook moet hij aantonen dat hij zijn best heeft gedaan om de zes overtallige productiemedewerkers - eventueel met behulp van scholing - binnen zijn onderneming te herplaatsen.

Tenzij de werkgever afspraken met de medewerkers kan maken over beëindiging van hun dienstverband, zal hij het UWV – goed en cijfermatig onderbouwd - moeten verzoeken hem toestemming te verlenen om de dienstverbanden op te mogen zeggen.