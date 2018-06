ASMI krikt omzet en winst verder op

ASMI sprak in april al de verwachting uit de hoge orderinstroom vast te kunnen houden en deed er zelfs nog een schepje bovenop. De totale orderontvangst steeg met 1 procent ten opzichte van vorig kwartaal en 29 procent in vergelijking met vorig jaar tot 205,9 miljoen euro.

De omzet steeg in de afgelopen drie maanden tot 202 miljoen euro. Dat was 40 procent meer dan in de voorgaande periode en 46 procent meer dan een jaar eerder.

ASMPT

Onder de streep resteerde 132 miljoen euro, tegenover een niveau van rond de 35 miljoen euro een jaar eerder en in de voorgaande periode. De nettowinst werd voor 84 miljoen euro gestuwd door het afstoten van een deel van een belang in ASMPT. AMSI deed geen nieuwe mededelingen over zijn deelneming in ASMPT.

Voor het lopende derde kwartaal rekent ASMI op een omzet van 170 miljoen tot 190 miljoen euro bij gelijke wisselkoersen. Voor de tweede helft van het jaar als geheel zal de omzet naar verwachting hoger uitkomen dan die in de eerste helft van 2017. De orderinstroom blijft in het derde kwartaal volgens de onderneming met een lager niveau van 150 miljoen tot 170 miljoen euro op een gezond niveau.