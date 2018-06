De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, is in juli uitgekomen op 121,1 tegen een herziene stand van 117,3 in juni. Eerder werd voor juni nog een score van 118,9 gemeld. Economen hadden voor juli in doorsnee gerekend op een daling tot een stand van 116,5.

