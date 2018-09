'Licht lagere kwartaalcijfers KPN'

Volgens de consensus komt de omzet uit op meer dan 1,6 miljard euro met een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van 579 miljoen euro. De nettowinst wordt in doorsnee geraamd op 126 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2016 boekte KPN een omzet van bijna 1,7 miljard euro. De aangepaste ebitda bedroeg 592 miljoen euro en de nettowinst was 162 miljoen euro.

In het eerste kwartaal zag KPN de omzet op de zakelijke markt verder krimpen, maar dat werd deels gecompenseerd door vooruitgang van het bedrijf op de consumentenmarkt. Topman Eelco Blok heeft aangegeven dat de krimp op de zakelijke markt binnen twee tot vier jaar gestopt kan worden.

KPN heeft voor dit jaar een verwachting uitgesproken voor een vergelijkbare ebitda als in 2016. Toen was het resultaat 2,4 miljard euro.