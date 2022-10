Topman betalingenverwerker Adyen casht voor miljoenen

Geld

Pensioenfondsen ruim 40% meer kwijt aan kosten: vooral bonussen

De Nederlandse pensioenfondsen betaalden in 2021 maar liefst €14,5 miljard aan uitvoeringskosten. Dat is bijna €4,3 miljard meer dan in 2020, wat ook al een recordjaar qua kosten was. De stijging komt voornamelijk door prestatievergoedingen voor het vermogensbeheer, oftewel hogere bonussen.