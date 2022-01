Beursblog: AEX houdt winst vast na hogere opening Wall Street

De AEX is 1% in herstel en schommelt daarmee rond 777 punten, na dinsdag op het laagste nivea in bijna een maand te zijn gesloten. Beleggers lijken zich even iets minder zorgen te maken over de gestegen obligatierentes en de verwachting dat de Fed dit jaar stevig op de rem gaat staan.

