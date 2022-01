Beursblog: Unilever en Adyen bezorgen AEX winst

Financieel

Britse pubketen: met open kroegen had Boris Johnson nu geen kater met partygate

De Britse pubketen JD Wetherspoon heeft het partygate-schandaal rond premier Boris Johnson gebruikt om een punt te maken over zijn coronabeleid. Volgens het bedrijf had Johnson nu niet in de problemen gezeten als hij in 2020 de horeca niet had gesloten tijdens de eerste coronagolf.