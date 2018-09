Philips beloond op lager Damrak

De AEX-index sloot 0,1% lager op 521,7 punten. De Midkap steeg 0,2% hoger op 806,8 punten.

De koersenborden in Londen (-1,2%), Frankfurt (-0,3%) kleurden eveneens rood. Parijs noteerde een plus van 0,2%.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,6% lager vanwege de duurdere yen.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index maandagmiddag 0,4% lager.

Beleggers zijn deze week onder meer gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. Zij namen vanochtend alvast kennis van een mededelingen van het IMF dat vooral de economie in de eurozone steeds beter begint te draaien.

"Een vrij kalme sessie. Je ziet een heel klein beetje dat beleggers wat risico afbouwen", zo typeerde beleggingsspecialist Tycho Schaaf van online broker Lynx de markt. Ook hij keek uit naar het Amerikaanse rentebesluit en dan met name de toelichting van Fed-voorvrouw Janet Yellen. Bijna niemand verwacht een renteverhoging.

Schaaf zag niet meteen een zomerrally aankomen op het Damrak. "Ik zie niet waarom Europa die kant op zou moeten gaan. Het wordt nu nog moeilijker door de sterke euro. Ik voorzie dat de ruimte aan de bovenkant op de beurs beperkt is."

Daarnaast is er altijd nog het fenomeen Trump, merkte Schaaf op. "Dat is een factor die zomaar een rol van betekenis kan spelen. Tot nu toe is het genegeerd op de beurzen, maar ik vermoed dat het in de komende tijd opeens van belang wordt."

Philips was op het Damrak de grote winnaar onder de hoofdfondsen. Het aandeel werd 4% meer waard. De fabrikant van medische apparatuur zag de kwartaalwinst flink stijgen en gaat voor €1,5 miljard aan eigen aandelen inkopen.

Verzekeraar Aegon volgde met een plus van 1,2%.

SBM Offshore daalde aanvankelijk, maar eindigde 0,1% hoger. De Vereniging van Effectenbezitters eist overigens uitleg van SBM Offshore over de recente verkoop van het productieschip Turritella.

Shell verloor 0,6% ondanks de stijging van de olieprijs (Brent) met 1,1%.

AkzoNobel liet 0,9% liggen. De kans op een overname van de verffabrikant door het Amerikaanse PPG Industries is geslonken. AkzoNobel staat donderdag voor de rechtbank tegenover de opstandige grootaandeelhouder Elliott. Dit Amerikaanse hedgefonds wil dat het concern een buitengewone aandeelhoudersvergadering organiseert. AkzoNobel publiceert morgen kwartaalcijfers.

Gemalto bungelde onderaan in de AEX-index met een koersval van 19,7% . De digitaal beveiliger gaf opnieuw een winstwaarschuwing wegens tegenvallende ontwikkelingen bij de Payment-divisie en op de SIM-markt. Analisten van onder meer Natixis en SocGen verlaagden hun adviezen voor het aandeel.

Midkapper Air France KLM steeg 3,5%. De koers van het luchtvaartconcern krabbelde daarmee op na een koersdreun van bijna 14% in de vorige twee handelsdagen. KLM blijkt de komende jaren trouwens te worden beknot in haar investeringen door afspraken met Franse piloten over de verdeling van nieuwe vliegtuigen.

Flitshandelaar Flow Traders was hekkensluiter in de Midkap met een daling van 2,1%.

BinckBank (-1,7%) zag het aantal transacties in de eerste jaarhelft afnemen, maar wist dat te compenseren met een hogere gemiddelde opbrengst per transactie. De winst van de bank liep echter wel terug.

Amsterdam Commodities verloor 3,8%. De handelaar in thee, specerijen en noten werd vrijdag ook al 5,5% goedkoper na tegenvallende halfjaarcijfers.

Wilt u een paar keer per dag het meest besproken nieuws van De Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld u zich dan nu aan voor deze gratis dienst.