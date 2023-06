Premium Het beste van De Telegraaf

Lof voor BBB op afscheidsborrel Eerste Kamer

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

De scheidende senator Annemarie Jorritsma (VVD), Jan Anthonie Bruijn (m.) en de blijvende senator Ferd Crone (PvdA). Ⓒ De Telegraaf

Met een drukke borrel nam de Eerste Kamer afscheid van de vertrekkende leden na de recente verkiezingen. „U krijgt enorm veel tijd om thuis te zijn en we wensen u veel sterkte toe”, sprak voorzitter Jan Anthonie Bruijn de 39 vertrekkende collega’s toe in Pulchri Studio. Weliswaar is het een baan voor één dag in de week, maar menigeen maakte er veel meer werk van.