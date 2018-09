Veel gemeenten betalen mkb'er te laat Ⓒ Johannes Dalhuijsen

AMSTERDAM (ANP) - In circa zeventig Nederlandse gemeenten lukt het in een derde van de gevallen niet om ondernemers op tijd te betalen voor hun uitgevoerde opdrachten. Wettelijk bestaat een betalingstermijn van maximaal dertig dagen, maar uit onderzoek in opdracht van MKB-Nederland komt naar voren dat deze termijn vaak niet wordt gehaald.