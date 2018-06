Schlumberger ziet opleving op markten

In Noord-Amerika spreekt Schlumberger nog altijd van ,,robuuste" vooruitzichten. Verder ziet het concern dat in met name ondiepere wateren wereldwijd steeds meer projecten worden opgestart. Daarbij wordt aan oliedienstverleners gevraagd mee te dingen naar de opdracht.

Schlumberger zag zijn omzet in het tweede kwartaal uitkomen op 7,5 miljard dollar. Daarmee vielen de opbrengsten hoger uit dan waar kenners rekening mee hielden.

Het concern maakte tevens bekend dat het plan om een meerderheid te verwerven in zijn Russische branchegenoot Euraisa Drilling weer is afgestoft. Twee jaar geleden werd de deal nog geblokkeerd door toezichthouders in Rusland. Het zou gaan om de grootste investering van een Amerikaans bedrijf in Rusland sinds de sancties tegen dat land werden ingevoerd in 2014.