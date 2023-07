Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Crises schreeuwen om nieuwe aanpak

Door Martin Visser

Het gevallen kabinet had het zwaar door tal van crises, waaronder het tekort aan woningen, waar een verdeelde politiek steeds maar weer antwoorden op moest zien te vinden. Ⓒ ANP/HH

Natuurlijk, de economie draait gewoon door. Of het kabinet nu is gevallen of niet. Of politieke hete hangijzers nu controversieel verklaard worden of niet - en daarmee al dan niet stil komen te vallen. Dat Nederland lange tijd zit opgescheept met een demissionair kabinet is op zichzelf niet het einde van de wereld.