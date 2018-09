Ook Macron kan beloftes moeilijk inlossen

En er is werk aan de winkel: ondanks een stevig herstel gaat de Franse economie nog steeds gebukt onder een erfenis van mislukte hervormingen. Het creëren van werkgelegenheid blijft een grote uitdaging, zeker als het gaat om banen voor laaggeschoolden. Macron legde al snel een aantal voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen op tafel. Met zijn parlementaire meerderheid en sterkere economische vooruitzichten lijkt hij de wind in de zeilen te hebben. Critici zetten daar echter kanttekeningen bij. De hervormingen zouden niet de revolutie inluiden die hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne. Bovendien roeren de machtige Franse vakbonden zich al. We moeten dus nog maar afwachten of de hervormingen worden verwezenlijkt en andere beloftes worden ingelost.

Macron is zeker niet de eerste Europese politicus die de status van verlosser moet zien waar te maken. De Griekse premier Alexis Tsipras beloofde na zijn overwinning in 2015 een vuist te maken tegen de schuldeisers van zijn land. Hij zwoer dat het na vijf jaar afgelopen zou zijn met de keiharde bezuinigingen en dat hij geen nieuw akkoord met de internationale geldschieters zou sluiten. Een half jaartje later zette hij onder zware Europese druk toch zijn handtekening, in ruil voor 86 miljard euro aan noodleningen. De Italiaan Matteo Renzi legde afgelopen december het ambt van premier neer toen hij een referendum over een grondwetswijziging, waar hij zijn persoonlijke lot aan verbonden had, verloor. De politicus die ook veel waar te maken had, was Barack Obama met zijn ‘Yes We Can’ campagne. Als president werden zijn plannen vaak gedwarsboomd en hetgeen hij wel wist te realiseren, is reeds of wordt grotendeels teruggedraaid door Trump.

Rauwe emotie

Kortom: Hoop en ontgoocheling liggen dicht bij elkaar. Politici die simpele oplossingen voor complexe problemen aandragen staan nou eenmaal sneller in de schijnwerpers. Kiezers klampen zich liever vast aan vage verkiezingsleuzen, dan aan genuanceerde en doorgerekende analyses. Make America Great Again is een mooi voorbeeld van een nogal abstracte politieke belofte, maar de rauwe emotie erachter haakt wel meteen vast in de hersenen van de ontevreden Amerikaan.

Hoeveel waarde kiezers hechten aan al die mooie woorden, bepalen zij uiteindelijk zelf. Politici ontkomen er bijna niet aan om gedane toezeggingen gedeeltelijk overboord te zetten. Het zijn tenslotte ook maar mensen: het doorvoeren van veranderingen vergt heel veel werk en als het niet lukt, volgt al snel de koude douche.

Net als kiezers zijn beleggers doorgaans niet zo bedreven in het beoordelen van politieke gebeurtenissen. Dat komt omdat ook zij naar duidelijke signalen in de beloftes speuren en op basis daarvan voorspellingen doen. Het is echter ondoenlijk om aan het begin van een ambtstermijn precies te destilleren wat een politicus wel en niet voor elkaar kan krijgen. Beleggers moeten daarom beter door de retoriek heen prikken. Ze doen er beter aan om het lawaai te negeren en niet alles voor zoete koek te slikken. Ze moeten hun focus juist leggen op zaken waar ze wel invloed op hebben.

Door Lucy O’Carroll, hoofdeconoom bij Aberdeen Asset Management