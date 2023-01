Beursblog: AEX valt terug na aanval op 750 punten; JDE Peet’s in trek

Door Mark Garrelts

Vandaag opende de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam, Thymen (12 jaar), de handelsdag op Euronext Amsterdam in het bijzijn van burgemeester Femke Halsema. De kinderburgemeester vertelt het college van B en W wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn voor de stad. Thymen wordt hierbij geholpen door de kinderraad. Zo zorgen zij samen dat de wensen en ideeën van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Ⓒ Euronext AEX 746.4 -0.2 %

Na de goede weekstart kijkt de AEX dinsdag uiteindelijk tegen een klein verlies aan. Bij de start ging de hoofdgraadmeter nog even door de grens van 750 punten. Beleggers kijken uit naar de stroom van cijfers uit de techhoek. Chipfonds Besi laat een opgewekt beeld zien. ING heeft ook de wind in de rug. Ahold en Adyen maken een terugtrekkende beweging. In de Midkap duiken beleggers op JDE Peet’s.