Beursblog: Wall Street en AEX doen stap terug; goede start Lockheed

Door Johan Wiering

Vandaag opende de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam, Thymen (12 jaar), de handelsdag op Euronext Amsterdam in het bijzijn van burgemeester Femke Halsema. De kinderburgemeester vertelt het college van B en W wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn voor de stad. Thymen wordt hierbij geholpen door de kinderraad. Zo zorgen zij samen dat de wensen en ideeën van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Ⓒ Euronext AEX 744.15 -0.5 %

Wall Street zet dinsdag een lagere start neer. Beleggers in de VS nemen wat gas terug na de opgewekte gang van zaken in de voorbije handelsdagen. General Electric en 3M zakken weg na de publicatie van de resultaten. Lockheed gaat goed van start.