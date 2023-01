Beursblog: Wall Street werkt verlies weg met steun van Apple

Na de goede weekstart kijkt de AEX uiteindelijk tegen een klein verlies aan. Bij de start ging de hoofdgraadmeter nog even door de grens van 750 punten. Beleggers kijken uit naar de stroom van cijfers uit de techhoek. Chipfonds Besi laat een opgewekt beeld zien. ING heeft ook de wind in de rug. Ahold en Adyen maken een terugtrekkende beweging. In de Midkap duiken beleggers op JDE Peet’s.

