’Bier-, whiskey- en wodkaproductie bedreigd door watertekort’

Waterzekerheid vormt het grootste risico als gevolg van klimaatverandering voor het bedrijf, aldus Michael Alexander. Hij is wereldwijd hoofd op het gebied water, milieu en landbouwduurzaamheid bij Diageo. „Je kan de meest efficiënte brouwerij of distilleerderij ter wereld zijn. Maar het zal het risico nog steeds niet verkleinen als er droogte is.”

Water is het belangrijkste bestanddeel voor gedistilleerde dranken en bier. Vorig jaar gebruikte het bedrijf meer dan 17,5 miljard liter water voor zijn activiteiten. Maar ingrediënten zoals granen en druiven zijn afhankelijk van irrigatie van landbouwgebieden. Diageo wil het waterverbruik verminderen door efficiënter te werk te gaan, vooral in gebieden waar schaarste kan optreden zoals in Turkije en Mexico. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe technologieën om gewassen van water te voorzien.

„We weten dat we een goede strategie hebben opgezet, maar we weten ook dat de crisis aan het versnellen is”, aldus Alexander. Ook andere bedrijven die veel gebruikmaken van water nemen maatregelen om tekorten te voorkomen, waaronder spijkerbroekenmerk Levi Strauss.

Woensdag werd verder bekend dat scheidend topman Ivan Menezes van Diageo na een kort ziektebed is overleden op 63-jarige leeftijd. Menezes zou eind deze maand met pensioen gaan na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan bij Diageo. Het bedrijf spreekt van een „zeer treurige dag” vanwege zijn dood.