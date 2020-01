Detailhandel weer koploper met faillissementen

In 2019 gingen bij de groot- en detailhandel 855 bedrijven op de fles. Dat was een vergelijkbaar aantal met een jaar eerder. Ook de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening scoorden hoog in de lijst met het aantal failliete bedrijven. In de gezondheid- en welzijnszorg nam met een groei van 20,1% het aantal faillissementen het meest toe in vergelijking met 2018

Het totaal aantal faillissementen kwam vorig jaar uit op 3906 bedrijven, een toename met 3,4% in vergelijking met 2018. Daarmee was er na jaren van daling weer een toename zichtbaar. Binnen de provincies was Zuid-Holland koploper met 800 failliete bedrijven gevolgd door Noord-Holland met 768 bedrijven. „Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een laag niveau. Het feit dat er afgelopen jaar weer meer bedrijven failliet zijn gegaan, duidt erop dat het ondernemersklimaat uitdagender wordt”, stelt Gert van den Berg van Graydon.

Graydon houdt er rekening mee dat dit jaar de stijgende lijn van faillissementen zal doorzetten gelet op de verwachte verdere economische afkoeling.