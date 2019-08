Begrotingstekort VS hoger dan verwacht

Voor dit fiscale jaar rekent het CBO nu op een tekort van 960 miljard dollar. Dat is 63 miljard dollar meer dan in mei werd gedacht. In het fiscale jaar 2020 loopt het tekort waarschijnlijk op naar 1000 miljard dollar ofwel een biljoen. Dat is twee jaar sneller dan eerder voorzien. De laatste keer dat het tekort groter was dan een biljoen dollar was in 2012 toen de Amerikaanse economie worstelde met de nasleep van de financiële crisis.

Het hogere begrotingstekort van de Verenigde Staten hangt samen met toegenomen overheidsuitgaven, terwijl president Donald Trump de belastingen heeft verlaagd.