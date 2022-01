Rutte IV legt rekening op bord jongeren: nieuwe kabinet trekt schatkist leeg

Premium Financieel

Prijzen elpees door het dak; ’40 euro voor Adele of War On Drugs? Belachelijk’

Elpeeprijzen die de pan uitrijzen en wachttijden voor nieuwe persingen die enorm oplopen. Wat is er toch aan de hand met de vinylplaat? „€40 Voor de nieuwe Adele of The War on Drugs? Dat is toch niet meer normaal!”