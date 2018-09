AEX met winst het weekend in 

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 521,07 punten. De Midkap eindigde 0,4% in de plus op 814,24 punten. De beurzen in Londen (-0,5%) en Frankfurt (-0,1%) gingen lager de week uit, terwijl Parijs vrijwel onveranderd sloot.

"We hebben een goede beursweek achter de rug", zei marktanalist Ron van der Does (IG). "De beurzen in Europa hebben de mededeling van ECB-president Mario Draghi dat hij wil beginnen met het afbouwen van zijn ruime monetaire beleid, goed doorstaan. De beurzen blijven dus sterk. Dat komt ook omdat er nog steeds geen alternatief voor aandelen is als je een goed rendement wilt behalen."

Wall Street stond vanmiddag licht in de plus. De banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo kwamen vandaag met meevallende kwartaalcijfers. In de Verenigde Staten werden tevens tegenvallende detailhandelscijfers bekendgemaakt. Verder nam de inflatie er vorige maand minder toe dan verwacht.

"Fed-voorzitter Janet Yellen zal dan ook geen haast hebben om de rente in de VS te verhogen. September komt te vroeg. Dus waarschijnlijk zal de rente er pas in december weer omhoog gaan", aldus beursman Van der Does.

In de Amsterdamse AEX ging kabelaar Altice aan kop met een winst van 2%. Het bedrijf heeft in Portugal een deal gesloten voor de overname van een meerderheidsbelang in Media Capital van het Spaanse mediabedrijf Prisa. De ondernemingswaarde van Media Capital is €440 miljoen.

AkzoNobel werd 1,3% duurder. De verffabrikant weigerde deze week te praten met de opstandige grootaandeelhouder Elliott. AkzoNobel en Elliott treffen elkaar op donderdag 27 juli voor de rechtbank in Amsterdam. De Amerikaanse grootaandeelhouder wil de rechter vragen om een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarop het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans aan de orde kan komen. Elliott deed in mei een soortgelijk verzoek aan de Ondernemingskamer, maar de grootaandeelhouder verloor die zaak.

ArcelorMittal kreeg er 1,1% bij, nadat ING zijn aanbeveling voor de staalfabrikant verhoogde naar kopen. Volgens analisten van de bank heeft de markt te weinig oog voor de sterke financiële prestaties van ArcelorMittal.

Onder de hoofdfondsen stonden de meeste financiële waarden op verlies door de iets teruggezakte rente. Zowel Aegon (-0,7%), ABN Amro (-0,2%) als ING (-0,3%) leverde in.

In de Midkap stond brillenverkoper GrandVision bovenaan met een stijging van 2,4%. Kunstmestfabrikant OCI (-2%) was de grootste daler onder de Midkappers.

Air France KLM won 1,8%. KLM-baas Pieter Elbers zei dat de luchtvaartmaatschappij nog weinig in de boekingen terugziet van de voorgenomen brexit.

Beter Bed daalde 2,9% na de publicatie van zijn kwartaalbericht. De Brabantse beddenverkoper heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan, ondanks het warme zomerweer dat het aantal bezoekers van de winkels drukte. Alleen in Duitsland, waar Beter Bed het al geruime tijd moeilijk heeft, nam de omzet nog altijd licht af. Volgens analisten van KBC is de omzetgroei iets minder dan verwacht. Topman Ton Anbeek kondigde aan per 1 november over te stappen naar fietsenfabrikant Accell.

