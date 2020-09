KLM onder curatele van moeder in Parijs

De benoeming is met ontzetting ontvangen op het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. „In een tijd waar bezuinigd moet worden, breidt men het bestuur uit met een niet-bestaande functie. De derde op een rij”, zo stelt een bron.

Loonoffer

KLM is ondertussen verwikkeld in een slag met de vakbonden om te komen tot een loonoffer tot 20%. Insiders wijzen erop dat Ben Smith het huidige lage tempo van de gesprekken tussen de KLM-directie en vakbonden over de herstructuring van KLM misbruikt om meer macht naar zich toe te trekken. Al eerder kreeg zijn vertrouweling Angus Clarke een strategische positie bij Air France en werd voor KLM’er Pieter Bootsma een aparte functie in Parijs gecreëerd toen er toch een Fransman nodig was om de commercie aan te sturen.

De ondernemingsraad van KLM heeft kennis genomen van de benoeming, zo bevestigt or-bestuurder Dario Fucci aan De Telegraaf. „Carkaxhija heeft geen rol in de transformatie van KLM. Het wordt wel erg druk in de holding met allerlei benoemingen die elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Wij richten ons op KLM”, zegt hij.

Door de coronacrisis ligt het luchtverkeer nog steeds grotendeels plat en heeft Air France KLM veel minder inkomsten. In totaal hebben banken, de Franse en Nederlandse Staat voor €10,4 miljard aan leningen ter beschikking. Er moet ook nog een zogeheten ’state-agent’ komen die op de juiste besteding van de staatssteun bij KLM toeziet en de juiste naleving van de voorwaarden. Alleen bij KLM is de eis gesteld dat de kosten met 15% naar beneden moeten.

Waterhoofd

„Het waterhoofd in Parijs wordt weer groter gemaakt. Zoals ik het lees wil de holding een herstructeringsplan over het herstructuringsplan bij KLM neerleggen. Kolder, nog een extra partij in de al drukke overlegstructuur met minister Hoekstra, vakbonden, directie en ondernemingsraad”, zegt voorzitter Rob Swankhuizen met de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici. „We proberen hier bij KLM te overleven.”

KLM geeft geen commentaar op de benoeming van de kostenagent. Het lukte Air France tot nu toe niet om de kosten naar beneden te krijgen. Vorig jaar liepen deze juist op in het eerste volle jaar onder topman Smith. Ook heeft de Franse overheid niet als voorwaarde bij de staatssteun gesteld dat het personeel van Air France salaris moet inleveren net als bij KLM. Dit zorgt voor scheve verhoudingen binnen de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.