AEX sluit licht lager op kalme dag

De AEX-index sloot 0,4% lager op 524,44 punten. De Midkap eindigde 0,4% in de min op 804 punten.

Vanwege Pinksteren bleven veel beurzen, waaronder die in Frankfurt, vandaag gesloten. Londen koerste met licht verlies.

,,Eigenlijk zonde dat we open waren. Er werd nauwelijks gehandeld omdat Frankfurt gesloten was. Frankfurt is toch het richtpunt voor veel handelaren in Amsterdam. De afwijkingen waren gering", aldus handelaar Rein Schutte (Indexus).

VS richtpunt

Wall Street koerste maandagmiddag vrijwel onveranderd. De Amerikaanse beurzen sloten vrijdagavond op recordhoogte.

Brentolie steeg aanvankelijk ruim 1%. Olieproducent Qatar werd na vermeende steun aan Iran en terreurbewegingen geïsoleerd door onder andere OPEC-aanvoerder Saoedi-Arabië. De olieprijs zakte in de loop van de dag echter terug en stond 1,7% lager.

De euro toonde licht verlies tegen de dollar bij $1,124, na een stijging met 3% vorige week. De greenback reageerde op zwakke banencijfers van vrijdag. Volgens ING Research is dat onvoldoende om de Federal Reserve van zijn volgende renteverhoging in juni af te houden.

Het VK verwerkte het laatste nieuws over de aanslag in Londen. Donderdag vinden de vervroegde verkiezingen plaats in Groot-Brittannië. Het Britse pond noteerde tegen de euro 1,1465, een lichte daling. ,,Sinds half mei is het pond aan het afkalven, het speelt al wat langer", nuanceert Schutte.

Shell geeft gas

In de AEX was Royal Dutch Shell de grootste stijger met een plus van 0,5%. Het energieconcern zat in de ochtendhandel in de lift dankzij de hogere olieprijs. Shell wist de koerswinst deels vast te houden ondanks dat de prijs van het 'zwarte goud' maandagmiddag daalde. Maritiem dienstverlener SBM Offshore kreeg er 0,04% bij.

ING werd 0,1% duurder. Het bankconcern onttrok zich daarmee aan het negatieve sentiment rond bankaandelen die werd veroorzaakt door de grote problemen bij Banco Popular. De Spaanse bank heeft een gat in zijn balans door slechte vastgoedleningen en werd maandag 18% afgewaardeerd op de beurs in Madrid. Door de bezorgdheid in de banksector ging ABN Amro 1,4% omlaag.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (-2,7%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Uitzender Randstad (-1,8%) had eveneens een mindere dag.

De Midkap kende weinig uitschieters. Voedingsmiddelengroothandel Sligro (+1%) was er de lijstaanvoerder, terwijl Flow Traders (-1,6%) onderaan stond. Bij de smallcaps presteerde Hunter Douglas met 3,7% in de top.

Bij de lokale aandelen blonk elektronicatoeleverancier Neways (+5,5%) uit. Neways-topman Huub van der Vrande meldde in De Financiële Telegraaf binnen enkele jaren naar €500 miljoen omzet te kunnen doorgroeien. In de afgelopen 15 jaar is het Brabantse concern verdubbeld naar een omzet van bijna €400 miljoen en ruim 2550 werknemers.

Volg financieel nieuws live met deze gratis app van DFT