'Licht hogere opening voor AEX'

Positieve handelscijfers uit China bieden mogelijk wat steun aan de beurshandel. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de export van het land in juni met 17,3 procent is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De import steeg met 23,1 procent.

Op het Damrak zullen staalproducent ArcelorMittal en voedingsbedrijf Wessanen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Deutsche Bank schroefde zijn aanbeveling voor Arcelor op naar kopen, terwijl ING negatiever werd over Wessanen.

AkzoNobel

Ook AkzoNobel kan bewegen. Elliott Advisors zei tegen persbureau Bloomberg ,,teleurgesteld'' te zijn dat topman Ton Büchner van Akzo heeft afgezien van een gesprek met de investeerder. Elliott is de grootste aandeelhouder van Akzo en is zeer kritisch over de manier waar het verf- en chemiebedrijf de overnamevoorstellen van branchegenoot PPG Industries heeft afgewezen.

Air France heeft een akkoord gesloten met de twee grootste vakbonden voor het cabinepersoneel over een nieuwe, vijfjarige cao. Ook zijn afspraken gemaakt over de oprichting van een nieuw dochterbedrijf, waarvan de stewards en stewardessen onder een goedkopere regeling komen te vallen.

Eurocastle

Het in Amsterdam genoteerde Eurocastle maakte bekend dat zijn Italiaanse dochter doBank voor een prijs van 9 euro per aandeel naar de beurs in Milaan wordt gebracht. Eurocastle heeft een belang van 50 procent in leningdienstverlener doBank. De prijs van 9 euro per aandeel geeft doBank een totale waardering van 704 miljoen euro.

De Europese beurzen gingen woensdag met overtuigende winsten de handel uit. De AEX-index sloot 1,1 procent hoger op 516,59 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 805,38 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tussen de 1,2 en 1,6 procent.

Wall Street

Ook op Wall Street werd winst geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 21.532,14 punten. De bredere S&P 500 klom 0,7 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent.

De euro was 1,1451 dollar waard, tegen 1,1410 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond onveranderd op 45,49 dollar. Brentolie noteerde ook vlak op 47,74 dollar per vat.