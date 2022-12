Premium Het beste van De Telegraaf

‘Twee miljoen Nederlanders hebben hier stress over’ Werknemer zwijgt bij baas over geldzorgen: ’Massaal lijden in stilte’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Bijna 40% van de werknemers bespaart vanwege geldproblemen op cadeautjes. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - 9 op de 10 werknemers bespreekt het niet met de baas als hij of zij geldzorgen heeft. Dat blijkt uit een enquête van vakbond CNV onder 2700 leden. Een kwart van hen zegt financiële problemen te hebben, bijna de helft vreest in de toekomst de rekeningen niet meer te kunnen betalen. ,,Werknemers lijden massaal in stilte”.