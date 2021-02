Belastingschuld door corona dreigt bedrijven fataal te worden

De afgelopen tijd is namelijk fors gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot belastinguitstel. Per eind vorig jaar was al voor 13,2 miljard euro aan belastinguitstel verleend, en de regeling loopt nog door tot eind juni. Experts denken dat een verdere verlenging van de regeling in combinatie met het verlengen van terugbetalingsregeling de meest voor de hand liggende maatregelen zijn om het aantal faillissementen nog zoveel als mogelijk te beperken.

„Nu de Belastingdienst een belangrijke, zo niet de belangrijkste, financier is geworden voor veel ondernemingen zal ook de Belastingdienst gevraagd worden om bij te dragen in de oplossing”, zegt Edwin van Wijngaarden, partner bij PwC. „Als de Belastingdienst haar belangrijke nieuwe rol niet goed kan invullen, zullen veel van de steunmaatregelen weggegooid geld blijken en gaan veel ondernemingen onnodig failliet.”

Faillissementsgolf

Dat er een faillissementsgolf aan dreigt te komen door de coronacrisis, is de laatste tijd al vaker gezegd. Door de steunmaatregelen van de overheid is de schade van de crisis nu nog beperkt.

Het merendeel van de voor dit rapport ondervraagde deskundigen denkt dat de afdelingen bijzonder beheer van banken in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar voller beginnen te raken. Een piek in het aantal bankroeten, oftewel het hoogtepunt van de faillissementsgolf, voorzien ze in het laatste kwartaal van dit jaar.