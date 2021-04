Premium Financieel

Koper van zolder is ’het nieuwe goud’

Wie thuis koper bezit, is spekkoper. Handelaren schroeven prijzen van oud-koper voor recycling op. Komende jaren stijgt het markttarief dankzij een tekort bij enorme vraag naar het metaal, dat nodig is voor de ’groene revolutie’ in Europa, de VS en China. Die zal miljoenen nieuwe batterijauto’s en w...