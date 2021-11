Beursblog: kopers smullen van Just Eat Takeaway in rode AEX

Door Redactie DFT

Na recordstanden zoekt Beursplein 5 richting. Ⓒ ANP/HH AEX 824.22 -0.1 %

Amsterdam - De AEX is vrijdagochtend naar verliesgedraaid, gedreven door zorgen om nieuwe lockdowns zoals in Oostenrijk. Het aandeel Just Eat Takeaway sprint dus meteen omhoog. Ahold Delhaize staat na de aangekondigde notering van bol.com ook bovenaan en winkelvastgoed Unibail vormt de bodem. Beleggers kijken bij weinig bedrijfsnieuws uit naar speeches van ECB-bestuurders.