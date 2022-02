Beursblog: AEX start nieuwe maand goed met vlammend Arcelor

Door Mark Garrelts

De AEX krijgt op de eerste handelsdag in febrauri de wind flink in de rug. Beleggers dringen de rentevrees die vorige maand nog hard toesloeg bij de koersen verder naar de achtergrond. Bij de hoofdfondsen valt vooral ArcelorMittal in de smaak. In de Midkap stijgt Air Frnce KLM hard op.