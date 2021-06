Legerveteraan bekent schuld voor hulp bij ’spectaculaire’ vlucht Ghosn

De Verenigde Staten leverden het duo in maart na lang touwtrekken uit aan Japan. Ze zitten in dezelfde gevangenis als waar Ghosn eerder werd vastgehouden. Ze kunnen tot drie jaar cel krijgen. Volgens de aanklagers hebben de twee 1,3 miljoen dollar gekregen voor hun hulp bij de ontsnapping.

De 60-jarige Taylor, die werkzaam was in de particuliere beveiliging, heeft eerder nog meegewerkt aan internationale bevrijdingsacties. Zo was hij onder meer betrokken bij het terughalen van een journalist ontvoerd door de Taliban. Taylor was in het verleden actief als lid van de Special Forces bij het Amerikaanse leger. Deze eenheid behoort tot de best getrainde militaire elite in de wereld.

Ghosn is de voormalige topman van Renault en ook de ex-topman van de Japanse autobedrijven Nissan en Mitsubishi. Hij zat vast op verdenking van fraude. Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest hij aftreden bij de autofabrikanten waar hij de scepter zwaaide.

Huisarrest

In december 2019 slaagde hij er vervolgens in te vluchten uit Japan, waar hij in huisarrest zat. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich verstopte in een kist voor geluidsapparatuur. Vanuit Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

Er lopen wereldwijd tientallen rechtszaken rond de automagnaat. Hij wordt door Japan verdacht van onder meer valse verklaringen over zijn salaris en privégebruik van bedrijfsgelden.