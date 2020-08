Corona treft bierbrouwer Heineken hard

Het is de eerste keer onder de nieuwe ceo Dolf van den Brink dat Heineken halfjaarcijfers publiceert.

,,De eerste helft van 2020 werd gekenmerkt door ongekende uitdagingen en ik ben erg trots op onze medewerkers over de hele wereld die zich snel hebben aangepast aan de nieuwe realiteit terwijl ze voor elkaar en onze klanten zorgen”, zegt Van den Brink.

Horeca

Heineken had vooral veel last van de sluiting van de horeca in Europa en overheidsmaatregelen in Mexico en Zuid-Afrika. De bierbrouwer zag zijn omzet in de eerste helft van dit jaar met 16,4% dalen. Het bedrijf verkocht niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. De biervolumes daalden met 11,5%.

,,We hebben maatregelen genomen en zullen onze focus op kosten verder versterken vanwege de coronacrisis”, aldus Van den Brink.

Verwachting

Vanwege de onzekerheden trok Heineken eerder al zijn verwachting voor het hele jaar in. Het concern werd het zwaarst getroffen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. In Azië toonden de markten alweer wat herstel, met groot bierland Vietnam voorop.

Heineken heeft in de eerste helft van het jaar maatregelen genomen om de kosten omlaag te krijgen. Onder meer door te snijden in uitgaven voor digitalisering en marketing. De bierbrouwer heeft de afgelopen maanden verder €3 miljard extra financiële ruimte geregeld door de uitgifte van nieuwe obligaties en staat er naar eigen zeggen financieel goed voor. Het bedrijf schrapt wel het interimdividend.

Onzeker

Het concern laat weten dat de huidige situatie ondanks het herstel dat is ingezet sinds april onzeker en volatiel blijft. ,,Er blijft aanzienlijke onzekerheid bestaan over de impact van de coronapandemie vanwege maatregelen, continuïteit van de toeleveringsketen, cyberveiligheidsincidenten en macro-economische neergang in het algemeen.”

Heineken zal de verdere effecten van de coronacrisis bekendmaken in de handelsupdate over het derde kwartaal.