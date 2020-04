Meevaller voor de Paashaas: Zwitserse chocola goedkoop

Luxe paaschocolade van bijvoorbeeld Lindt is nu al in de aanbieding. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Amsterdam - Een meevallertje voor wie dit weekend paaseitjes in de tuin wil verstoppen: zelden was Zwitserse chocolade zo goedkoop als nu. Vanwege de coronacrisis met wereldwijde lockdowns en werkloosheid is de vraag naar het luxe zoete goedje ingezakt. En de online verkoop van chocoladehazen en eitjes is wel gestegen, maar maakt dat niet goed.