Diamantenreus De Beers voert sterkste prijsstijging in jaren door

De prijsstijgingen worden gemeld door tussenhandelaren in Afrika. Het is de grootste toename in jaren.

Vorig jaar voerde het concern ook stevige verhogingen door in zijn groothandelsprijzen, maar dat betrof vooral de goedkopere varianten. Nu ziet De Beers voldoende bestedingsruimte onder consumenten om ook de duurdere diamanten met hogere premies in prijs te verhogen. Het is aan de juweliers of zij die prijzen willen doorberekenen aan consumenten.

Die steken hun geld momenteel nog minder in reizen en restaurants en kopen dimamanten. Het aanbod daarvan is beperkt door problemen bij de winning in vooral Afrika.

Omslag

Bij een grote verkoopserie deze week in Botswana verhoogde De Beers volgens Bloomberg de groothandelsprijs van sommige kleinere ruwe diamanten, tot soms 20% op jaarbasis.

Dat is een omslag. De kleinere diamanten, gebruikt in goedkopere sieraden die veel worden verkocht ook online via webshops, hadden jarenlang te kampen met een overaanbod. Eind vorig jaar sloeg dat om in schaarste.

De Beers reageert niet op vragen over zijn prijzen. In december meldde ceo Bruce Cleaver een stijging van verkopen in 2022 te verwachten. Daarin zit een opgaande lijn: in 2021 verkocht de groep meer dan in 2019, en liet het dramajaar 2020 in omzet achter zich. Cleaver wees eind vorig jaar in zijn vooruitblik op de groeiende vraag van consumenten.

