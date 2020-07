Koophonger geeft Chinese beurs vleugels

Vanochtend ging de beurs in Sjanghai nog eens 1,4% omhoog, waarbij het hoogste niveau sinds begin 2018 werd aangescherpt.

De koophonger in China wordt flink aangewakkerd door bemoedigende signalen over de herstelkracht van de op één na grootste economie wereldwijd. Na de klap in het eerste kwartaal als gevolg van de coronacrisis komt de opleving bij de industrie en in de dienstensector sneller op gang dan werd verwacht.

Daarnaast is de populariteit om in aandelen te stappen vooral bij particuliere beleggers in China sterk gestegen mede vanwege stimulansen vanuit de Chinese overheid. De waarschuwing van Chinese staatsmedia over de risico’s die met beleggen gepaard gaan, hebben de kooplust nauwelijks aangetast.

In de handelsvolumes op de Chinese beurs is de enorme koopbereidheid van beleggers zichtbaar. Er worden in Sjanghai veel meer aandelen verhandeld dan er gemiddeld in omgaan.

Vooral grote technologiefondsen kunnen op grote kopersinteresse in China rekenen. Zo is de koers van telecomreus Tencent in de voorbije weken hard opgelopen. Ook techgiganten met een tweede notering in Hongkong, zoals Alibaba, staan enorm in de belangstelling.