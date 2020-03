Heijmans trekt dividend in om corona

Heijmans liet verder weten aan zijn aandeelhouders ondanks de coronacrisis op 15 april in gewijzigde vorm doorgaan. De onderneming heeft een aantal maatregelen genomen om de vergadering op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden met minimale kans op infectierisico's.

Heijmans geeft aandeelhouders de mogelijkheid de vergadering op afstand te volgen. Zij hebben ook de mogelijkheid om virtueel te stemmen. Daardoor hoeven aandeelhouders niet fysiek aanwezig te zijn. Verder krijgen de investeerders tot en met vrijdag 10 april de tijd om vragen te stellen en opmerkingen te maken over de agendapunten.

Heijmans overweegt nog de mogelijkheid van het vragen stellen per mail tijdens de vergadering zelf. Deelnemers die dit willen, moeten dat bij de onderneming melden. De vergadering vindt overigens plaats op het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen, aangezien de beoogde vergaderlocatie vanwege de coronacrisis is gesloten.

Heijmans benadrukt dat in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering altijd nog besloten kan worden om deze uit te stellen.