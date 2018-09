PGGM investeert in Berlijns vastgoed

De joint venture heeft hiervoor in eerste instantie 250 miljoen euro beschikbaar. PGGM en Rockspring willen inspelen op de toenemende vraag van snel groeiende technologiebedrijven in media, IT en telecom naar moderne, flexibele kantooroplossingen in Berlijnse technologie 'hot spots' als Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain en Mediaspree.

Onlangs werd een eerste investering gedaan in de wijk Kreuzberg in een voormalig fabriekscomplex. Dit gebouw van zeven verdiepingen wordt nu volledig verhuurd. Er is ruimte voor nieuwbouw van kantoorruimte op die locatie die eind dit jaar start.