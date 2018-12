TomTom in zee met Chinese Baidu

De twee partijen gaan samenwerken aan kaarten voor de Chinese markt. Baidu werkt via zijn Apollo-programma aan autonoom rijden. Het internetbedrijf kondigde aan dat er meer dan vijftig partners zijn aangetrokken voor dat project, waaronder het Duitse Robert Bosch en Continental en Microsoft. Baidu heeft aangegeven in 2018 met een zelfrijdende auto op de markt te komen en in 2021 met massaproductie te willen beginnen.

TomTom stelt dat deze partnerschap gunstig is voor de ontwikkeling van de onderneming op de lange termijn. Volgens TomTom heeft de samenwerking geen materiële financiële impact op het lopende boekjaar.