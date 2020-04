Curaçao biedt noodhulp aan werklozen en bedrijven

Mensen zonder werk kunnen voedselbonnen krijgen. Personen die als gevolg van de coronacrisis hun baan hebben verloren, komen in aanmerking voor een maandelijkse steun van 1000 Antilliaanse gulden (500 euro). Ondernemers zonder personeel die geen werk meer hebben door de coronacrisis kunnen een maandelijkse steun van 1335 Antilliaanse gulden (ongeveer 670 euro) krijgen.

Bedrijven die meer dan 25 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis komen in aanmerking voor hulp van de overheid bij betaling tot 80 procent van de salarissen van de vaste werknemers. Een voorwaarde is wel dat geen enkele werknemer in vaste dienst wordt ontslagen. Het belangrijkste doel van de steun is om banen te behouden.

Curaçao had aan Nederland 765 miljoen Antilliaanse gulden (390 miljoen euro) gevraagd voor noodhulp voor een periode voor drie maanden. Op 9 april werd bekend dat het eiland een lening krijgt van 177 miljoen gulden (90 miljoen euro) voor zes weken. Daardoor is volgens de regering de noodhulp aan de bevolking iets soberder dan in eerste instantie gepland.