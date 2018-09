CM koopt Docdata Payments

„Er zijn nu tientallen bedrijven op dit terrein actief”, vertelt ceo Jeroen van Glabbeek van CM. „Een consolidatie is in onze ogen onvermijdelijk en daar nemen wij nu het voortouw in.”

CM zag de regelgeving rond online betalingen de afgelopen jaren toenemen. Van Glabbeek: „Daardoor stijgt ook de minimale omzet om mee te kunnen doen . Met deze overname zet CM een grote stap.”

Sms-diensten

CM begon 18 jaar geleden met het aanbieden van bulk-sms-diensten aan discotheken en groeide uit tot een bedrijf met een omzet van bijna €100 miljoen. Onder de klanten bevindt zich DigiD, waarvoor CM de sms’jes afhandelt. CM handelt in totaal €500 miljoen aan transacties af.

Contractueel is afgesproken dat de merknaam Docdata Payments binnen drie jaar verdwijnt. Van Glabbeek verwacht dat de merknaam al over een jaar niet meer bestaat. De eigen naamsbekendheid neemt naar verwachting toe: NAC Breda, waarvan CM hoofdsponsor is, voetbalt komend jaar in de Eredivisie.

Een overnamesom is niet bekend gemaakt omdat CM nog met andere acquisities bezig is. Docdata Payments wordt gekocht van Ingram Micro. Dat lijfde in oktober 2015 het Nederlandse Docdata in.