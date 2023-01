Grootste techbeurs ter wereld van start, ondanks tegenwind in de sector

1 Honderdduizend bezoekers. Het gaat dus wel goed met de techbranche.

Ja en nee. De coronapandemie met al haar lockdowns was een zegen voor de sector, maar nu mensen weer naar kantoor gaan en elkaar in het echt opzoeken, hebben ze minder tijd om te facebooken, gamen en webwinkelen.

De Nasdaq, een belangrijke beursgraadmeter voor techbedrijven, is in een jaar tijd ruim een derde van zijn waarde kwijtgeraakt - dat gaat om biljoenen dollars. Ook een bedrijf als Samsung, dat juist aan de apparatenkant opereert, verloor in een jaar een kwart van z’n waarde.

De logistieke keten doet het wel weer een stuk beter. Ook de chiptekorten slinken waardoor producten beter leverbaar zijn.

2 Wat is er op de CES te zien dat dat tij moet keren?

Verwacht een hoop technische hoogstandjes - het een misschien wat nuttiger dan het ander. Zo gaat Sony zeer waarschijnlijk tonen hoe de auto eruitziet die het bedrijf in 2025 samen met Honda op de markt wil brengen, en ziet ook de nieuwe virtualrealitybril voor de PlayStation het levenslicht.

Samsung komt naar verluidt met een uitschuifbare én oprolbare smartphone. En voor liefhebbers van beeld: het gerucht gaat dat Asus met een 3D-laptop komt. Net als in de bioscoop lijkt het dan alsof de zaken op het scherm op je af komen. Daarnaast lijkt de nieuwe generatie tv’s - de zogenoemde MicroLED tv’s - tot wasdom te komen. Die leveren haarscherp beeld, maar zijn tot nu toe alleen met een scherm van rond de anderhalve meter te koop. De technologie maakt nu een stap naar kleinere, meer handzame formaten.

3 Zit de consument een beetje op die nieuwigheden te wachten?

Dat is altijd de vraag - in voorgaande jaren waren er tv’s te zien met een doorsnee van 2,5 meter, maar wie heeft zo’n grote huiskamer? - en dit jaar al helemaal. Dankzij de wereldwijd hoge inflatie zijn we immers allang blij als we met ons geld het eind van de maand halen, en komen dure snufjes vermoedelijk op het tweede plan. Apple, dat zelf trouwens niet naar Las Vegas komt, voelt de teruglopende vraag al.

Wat ook niet helpt, is dat de techsector vooralsnog tevergeefs probeert de consument mee te lokken naar de virtuele wereld. Denk aan de hoon die topman Mark Zuckerberg van Facebook-moeder Meta over zich heen kreeg toen hij zijn digitale evenbeeld in de ’metaverse’ - de gedroomde opvolger van het internet - presenteerde: het zag er niet uit. Toch wordt op de CES vol ingezet op de metaverse.

4 Hoe kijkt de sector zelf naar die tegenwind?

Die ziet er ook wel de zonzijde van in: door het eind van de lockdowns en de teruglopende vraag komt er een einde aan het jarenlange tekort aan chips, voorspelt onderzoeker Steve Koenig van de CES-organisatie. Sterker: „We gaan van een tekort naar een mogelijk overaanbod van chips.”

5 Blaast Nederland nog een toontje mee in Las Vegas?

Jazeker wel. Op de hele CES kleuren maar liefst twee paviljoenen rood-wit-blauw, en niemand minder dan ’techprins’ Constantijn van Oranje gaat mee als ambassadeur. Tientallen Nederlandse start-ups gaan vooral naar de beurs om geld los te peuteren bij investeerders - van een bedrijf dat zelfrijdende landbouwvoertuigen maakt tot een onderneming die een apparaat heeft ontwikkeld tegen tandenknarsen. Misschien wel het ’vlaggenschip’ van de Nederlandse delegatie is Lightyear, het Helmondse bedrijf dat auto’s bouwt die rijden op zonne-energie. Het bedrijf zegt met ’nieuws’ te komen over zijn eerste voor de massa geproduceerde model.